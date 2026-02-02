Schock-Zahlen belegen: Gewalt in Kitas auf Rekordhoch

Düsseldorf - Die Gewalt in nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten nimmt immer weiter zu - ist jetzt sogar auf Rekordhoch!

Allein in Köln und Düsseldorf haben sich die Zahlen binnen eines Jahres fast verdoppelt. © Friso Gentsch/dpa

Den neuesten Daten zufolge habe die Gewalt 2025 im Vergleich zum Vorjahr um satte 80 Prozent (!) zugenommen.

Das steht im jüngsten Bericht des Familienministeriums, der dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt.

Demnach seien im abgelaufenen Kalenderjahr insgesamt 4718 Übergriffe auf Kinder gemeldet worden - ein Jahr zuvor waren es noch 2680. Auch in Köln und Düsseldorf stiegen die Zahlen.

Nach 1561 Vorfällen 2024 zählte man ein Jahr später bereits 3036 - also fast doppelt so viele. Laut NRW-Jugendministerin Verena Schäffer (39, Grüne) seien die neuesten Zahlen "ein Beleg dafür, dass mehr Fälle ins Hellfeld rücken und nicht mehr unentdeckt bleiben."