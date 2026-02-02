Schock-Zahlen belegen: Gewalt in Kitas auf Rekordhoch
Düsseldorf - Die Gewalt in nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten nimmt immer weiter zu - ist jetzt sogar auf Rekordhoch!
Den neuesten Daten zufolge habe die Gewalt 2025 im Vergleich zum Vorjahr um satte 80 Prozent (!) zugenommen.
Das steht im jüngsten Bericht des Familienministeriums, der dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt.
Demnach seien im abgelaufenen Kalenderjahr insgesamt 4718 Übergriffe auf Kinder gemeldet worden - ein Jahr zuvor waren es noch 2680. Auch in Köln und Düsseldorf stiegen die Zahlen.
Nach 1561 Vorfällen 2024 zählte man ein Jahr später bereits 3036 - also fast doppelt so viele. Laut NRW-Jugendministerin Verena Schäffer (39, Grüne) seien die neuesten Zahlen "ein Beleg dafür, dass mehr Fälle ins Hellfeld rücken und nicht mehr unentdeckt bleiben."
Michael Kutz, Landesgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes in NRW, geht dagegen noch einen Schritt weiter.
Die steigende Gefährdung von Kindern sei ihm zufolge "nicht zuletzt Folge einer unzureichenden Personalausstattung und des Abbaus von Standards zur Ausbildung und Qualifikation, die inzwischen zu einer erheblichen Überlastung der Kitas und des Personals führen."
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa