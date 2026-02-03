A559 nach Unfall dicht: Sperrung soll in Kürze aufgehoben werden

Köln - Nach einem Unfall mit einem Lkw-Schwertransport ist die A559 bei Köln in Fahrtrichtung Bonn seit Montagabend komplett gesperrt. Doch jetzt können Pendler aufatmen.

Nach einem Unfall mit einem Lkw-Schwertransport ist die A559 im Kreuz Köln-Gremberg in Richtung Bonn bis auf Weiteres gesperrt. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Denn gegen 12 Uhr soll die Sperrung, die inzwischen auch die Auffahrt der A4 aus Aachen betrifft, voraussichtlich aufgehoben werden, wie die Autobahn GmbH am Dienstagmorgen mitteilte.

Betroffen ist das Autobahnkreuz Köln-Gremberg. Wer aus Köln kommt, kann dort aktuell weder auf die A59 Richtung Bonn noch auf die A4 Richtung Olpe fahren.

Der gesamte Verkehr wird stattdessen zwangsweise auf die A4 Richtung Aachen umgeleitet, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.

Pendler mit den Fernzielen Bonn oder Olpe müssen einen Umweg nehmen: An der Anschlussstelle Köln-Poll abfahren, wenden und in die Gegenrichtung wieder auffahren. Eine offizielle Umleitung gibt es nicht.

Der Grund für die kurzfristige Sperrung: Ein Lkw-Schwertransport war am späten Nachmittag gegen das Brückenbauwerk, das die A4 im Kreuz Gremberg überspannt, gefahren.