Mehr als 30.000 Zigaretten: Polizei macht Mega-Fund bei Kontrolle

Aachen - Dicker Fang für die Bundespolizei! Auf der A4 bei Aachen haben Beamte am Sonntag fast 30.000 Zigaretten aus dem Verkehr gezogen.

In zwei Kartons entdeckten Beamte fast 30.000 Zigaretten ohne Steuerbanderole. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Wie die Polizei berichtet, stoppten die Kräfte ein Auto, das zuvor aus den Niederlanden eingereist war, um es routinemäßig zu kontrollieren.

Am Steuer saßen ein 29-Jähriger und ein 42-Jähriger, beide gebürtig aus Syrien. Die Papiere waren in Ordnung, doch beim Blick in den Kofferraum wurde es brisant.

In zwei Kartons entdeckten die Beamten insgesamt 29.984 Zigaretten bekannter Marken. Zusätzlich zu der auffällig hohen Anzahl an Glimmstängeln war keine einzige Packung mit einer Steuerbanderole versehen.

Die Bundespolizei holte daraufhin die Zollfahndung ins Boot und stellte die komplette Ladung Zigaretten sowie weitere Beweismittel sicher.