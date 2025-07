22.07.2025 15:51 1.307 Junge (9) in Parkhaus angefahren: Mann drückt ihm 20 Euro in die Hand und haut ab

Dreiste Aktion in Gerresheim: Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag einen 9-Jährigen angefahren und drückte ihm als Entschädigung Bargeld in die Hand.

Von Alina Eultgem

Düsseldorf - Dreiste Aktion in Gerresheim: Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Neunjährigen angefahren und drückte ihm als Entschädigung Geld in die Hand. Alles in Kürze Neunjähriger von Auto in Düsseldorf angefahren

Fahrer gibt Opfer 20 Euro und flieht

Junge erleidet leichte Verletzungen

Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, krachte es gegen 14.20 Uhr auf der Dreherstraße. Der Junge war dort mit seinem Rad unterwegs, als plötzlich ein silbernes Auto aus einem Parkhaus schoss. Der etwa 65 bis 75 Jahre alte Fahrer (weiße, mittellange Haare, eher korpulent) übersah den kleinen Radler und es kam zum Zusammenstoß. Anstatt auf den Notruf zu drücken oder sich um das Kind zu kümmern, griff der Mann nur in sein Portemonnaie, drückte dem Jungen 20 Euro in die Hand und haute ab. Der Fahrer dachte scheinbar, dass die 20 Euro als Entschädigung genug wären. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Der Neunjährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu melden.

