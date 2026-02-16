Kein Ende in Sicht? Abbau alter Telefonzellen stockt

Bonn - 160.000 Telefonzellen gab es einst in Deutschland. 2023 schaltete die Telekom die letzten 12.000 ab, viele stehen noch immer.

Alte Telefonzellen stehen auch drei Jahre nach ihrer Abschaltung noch in vielen Städten. © Bernd Weißbrod/dpa

Ende Januar 2023 deaktivierte die Telekom bundesweit ihre letzten 12.000 öffentlichen Telefone, weil die Nachfrage verschwindend gering war.

2022 machte fast jedes dritte öffentliche Telefon keinen Umsatz mehr, im Durchschnitt lag der Umsatz bei wenigen Euro im Monat. "Das stand in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten", so ein Sprecher.

Spätestens Ende 2025 sollten alle Standorte verschwunden sein. Nun räumt die Telekom ein, dass der Abbau länger dauert als geplant.

"Der Rückbau ist sehr aufwendig und dauert länger, als wir gehofft hatten", heißt es. Mehrere Gewerke seien beteiligt, unter anderem Energieversorger. Tiefbauarbeiten und Genehmigungen seien erforderlich.