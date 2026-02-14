Frau tot im Schlafzimmer gefunden: Polizei nimmt Ehemann fest

Ennepetal - Im Fall einer getöteten Frau in Ennepetal im südlichen Ruhrgebiet rückt ihr Ehemann in den Fokus der Ermittlungen. Der 53-Jährige gelte mittlerweile als dringend tatverdächtig, teilten die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei mit.

Nach dem Fund einer toten Frau in Ennepetal wurde ein 53-Jähriger festgenommen. Dabei handelte es sich um den Ehemann der Toten. © Alex Talash/dpa

Der Mann sei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden. "Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an", hieß es später in einer weiteren Mitteilung. Der Verdächtige befinde sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an, weitere Auskünfte gaben die Behörden auch am Abend nicht.

Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Mann am Donnerstagnachmittag nach derzeitigem Ermittlungsstand von der Arbeit zurückgekehrt sei und seine 55 Jahre alte Ehefrau leblos im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses gefunden habe.

Die Frau sei Opfer eines Tötungsdelikts geworden.

Die "Bild" berichtete von Anzeichen auf einen Einbruch - die Kellertür sei aufgebrochen und Kleidung und Gegenstände seien aus Schränken auf den Boden geworfen worden.