Neue Gewalt-Statistik: Drei NRW-Bahnhöfe unter den Spitzenreitern

Köln - Neue Zahlen der Bundespolizei zeigen, wo es 2025 an Deutschlands Bahnhöfen besonders häufig zu Gewaltdelikten kam. Nordrhein-Westfalen ist gleich mehrfach vertreten.

Mehr Übergriffe, mehr Messerattacken: Die Bundespolizei verzeichnet erneut steigende Zahlen im Bahnbereich. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Diskussion um Sicherheit bei der Deutschen Bahn läuft ohnehin auf Hochtouren. Erst Anfang Februar kam es zu einem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz.

Passend dazu veröffentlichte nun auch die Bundespolizei neue Daten zu den gefährlichsten Bahnhöfen im Land. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

Demnach fallen unter die Top-10-Hotspots für Kriminalität auch der Hauptbahnhof in Dortmund (Platz 2), Köln (Platz 4) sowie Düsseldorf (Platz 10).

Wie auch im Vorjahr wurden in Dortmund unverändert 735 Gewaltdelikte gezählt, anders als in Köln: Hier sank die Zahl von 703 auf 648.

In Düsseldorf hingegen stieg das Gewaltpotenzial von 422 erfassten Straftaten auf 499 an.