Lebensgefahr! Feuerwehr warnt vor Betreten von beliebtem Wanderweg in NRW

Solingen - Die Solinger Feuerwehr warnt die Bevölkerung eindringlich davor, den beliebten Wanderweg Wüstenhof und insbesondere den Abschnitt Heiler Kotten zu betreten. Es besteht Lebensgefahr.

Der Baum ist am Mittwochnachmittag nach einem Erdrutsch auf den Wanderweg gestürzt. © Tim Oelbermann

Grund dafür ist ein Erdrutsch am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr, in dessen Folge ein Baum von einem Hang auf den Weg gestürzt ist.

Die Wanderroute führt vom Ortsteil Rüden durch den anliegenden Wald bis zu Odenthaler Weg. Besonders Spaziergänger und Radfahrer sind hier unterwegs. Vereinzelt nutzen aber auch Autofahrer den Weg.

Der Bereich rund um den umgestürzten Baum ist inzwischen von der Feuerwehr weiträumig abgesperrt worden. Wann er wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar.