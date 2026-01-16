Lok von Gefahrstoff-Zug entgleist: Sabotage vermutet

Essen - Nach dem Entgleisen einer Güterzuglok am Montagabend in Essen , wegen eines befestigten Metallteils, gibt es nach Angaben der Ermittlungsbehörden bisher weder einen Tatverdächtigen noch ein Bekennerschreiben.

An Bahngleisen zwischen Essen und Oberhausen sind Schäden zu erkennen. © Justin Brosch/dpa

Aus deutschen Militärkreisen hieß es, dass über die Strecke auch Militärtransporte liefen. Mit dem Vorgang vertraute Kreise erklärten der Deutschen Presse-Agentur allerdings auch, es gebe für Militärtransporte keine Standardstrecken und die Laufwege dieser Züge seien unterschiedlich. Zu den Tätern und ihrer Motivation gab es keine konkreten Erkenntnisse.

Die Staatsanwaltschaft Essen geht davon aus, dass eine Straftat vorliegt. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, wie ein Sprecher sagte. "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Die Ermittlungen befänden sich in einer frühen Phase, es gebe keinen Tatverdächtigen. Bei dem Vorfall am Montagabend seien keinen Menschen zu Schaden gekommen.

Nach Angaben der Polizei ist bisher kein Bekennerschreiben in dem Fall eingegangen. Ein Sprecher bekräftigte, dass ein Metallteil am Gleis durch Unbekannte befestigt worden sei.