Maibaum-Verkauf startet in NRW: Das müsst ihr dazu wissen

Köln - Es ist ein romantisches Zeichen der Liebe: Am Morgen des 1. Mai stehen vor manchen Häusern bunt geschmückte Birken. Am Mittwoch beginnt vielerorts der Verkauf der Maibäume.

Das Maibaum-Stellen ist in NRW ein weit verbreiteter Brauch. © Federico Gambarini/dpa

Vor allem im Rheinland ist der Brauch verbreitet. Zumeist stellen junge Männer ihrer Angebeteten nachts ein Bäumchen vor die Tür - nur in Schaltjahren ist es umgekehrt. Einfach irgendwo fällen darf man die Birken aber nicht - das gilt als Diebstahl und Sachbeschädigung.

"Zwar ist das 'Organisieren' der Birken in der freien Natur vielleicht unterhaltsam oder auch spannend, aber leider verboten", erklärt die Stadt Köln. Die Stadt hat deshalb wie mehrere andere Kommunen und Forstämter offizielle Maibaum-Verkaufsstellen eingerichtet.

Der Landesbetrieb Wald und Holz etwa bietet Maibäume an 13 Orten an. In Alfter, Königswinter und Siegburg dürfen Kunden die Bäume auch selbst schlagen - aber "keine Motorsägen!", mahnen die Förstereien vorsorglich. Die Preise starten meist bei 10 Euro.

Auch in Köln liegen die Preise bei 10 Euro je angefangenem laufendem Meter. "Zum Schmücken der Birken sind zudem buntes, wasserfestes Krepppapier und Holzherzen inklusive Beschriftung im Angebot." In Bonn und Mönchengladbach werden die Bäume nicht eigens geschlagen, sondern sie fallen im Rahmen der Kulturpflege im Stadtwald an.