Brückenarbeiten gehen weiter! Leverkusener Autobahndreieck wochenlang gesperrt

Leverkusen - Rund um das Autobahnkreuz Leverkusen-West der A1 von und zur A59 beginnt am Dienstag ab 10 Uhr eine dreiwöchige Sperrung.

Der erste Neubau der Leverkusener Rheinbrücke wurde direkt neben der alten Rheinquerung errichtet. © Oliver Berg/dpa

Grund ist der Baufortschritt an der zweiten neuen Leverkusener Rheinbrücke, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Sie entsteht dort, wo die alte Rheinbrücke der A1 stand.

Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens entstehen als Ersatz für die alte Leverkusener Rheinbrücke der A1 gleich zwei neue Brücken. Der erste Neubau wurde neben der alten Brücke hochgezogen. Dann konnte der Verkehr der A1 dorthin überführt und das alte, marode Brückenbauwerk abgerissen werden.

Die zweite neue Leverkusener Rheinbrücke soll nach früheren Angaben im Sommer 2028 für den Verkehr freigeben werden. Aktuell ist vorgesehen, dass ab Anfang Mai große Stahlträger bewegt werden.

Dabei sollen selbstfahrende Schwerlasttransporter die rund 1200 Tonnen wiegenden Stahlteile bewegen.