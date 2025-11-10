Mit Taliban an der Spitze: Afghanisches Konsulat in Bonn wieder offen

Bonn/Kabul - Das afghanische Generalkonsulat in Bonn nimmt laut einer Mitteilung des Außenministeriums in Kabul wieder seine Arbeit auf - mit einem von den islamistischen Taliban entsendeten Vertreter.

Um die Arbeit in Bonn wieder aufzunehmen, hat die Taliban einen ihrer Vertreter geschickt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Das afghanische Generalkonsulat der Stadt Bonn, Deutschland, nimmt seine Tätigkeit wieder auf", heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums auf der Online-Plattform X.

Offiziell erkennt Deutschland die in Afghanistan regierenden Taliban nicht an, führte jedoch in der Vergangenheit Gespräche mit Vertretern der Islamisten, um weitere Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan zu erleichtern.

Auch erlaubte Berlin die Einreise von zwei Taliban-Diplomaten, um die Konsulate in Bonn und Berlin zu übernehmen, die zuvor nicht unter Kontrolle der Machthaber in Kabul standen.

Aus Protest gegen die Übernahme durch die Taliban hatte der bisherige Generalkonsul in Bonn, Hamid Nangialay Kabiri, vor einigen Wochen seine Arbeit niedergelegt. Auch die Belegschaft tat dies geschlossen.