Gastherme defekt? Junge (†14) tot in Wohnhaus gefunden

Selm (NRW) - Schreckliche Entdeckung! Im nordrhein-westfälischen Selm unweit von Dortmund ist ein 14-Jähriger tot in einem Wohnhaus gefunden worden.

In Nordrhein-Westfalen ist ein Junge (†14) vermutlich aufgrund einer Kohlenmonoxid-Vergiftung verstorben. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Vermutlich sei er an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach hatte der Kohlenmonoxid-Warnmelder am Samstagmorgen in dem Haus ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr anrückte und den leblosen Jugendlichen fand.

Reanimationsversuche seien fehlgeschlagen, hieß es weiter. Die genaue Todesursache werde ermittelt.

Laut BILD hielt sich der Teenager in seinem Zimmer im Haus seines Vaters auf, der sich das Sorgerecht mit der Mutter teilt. Es stehe der Verdacht im Raum, dass bei einer Gastherme ein technischer Defekt aufgetreten und daher gefährliches Kohlenmonoxid (CO) entwichen sei.

Das Gas ist tückisch, weil man es nicht riechen kann. Wer hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen einatmet, kann innerhalb weniger Minuten sterben. Schon geringe Mengen führen dazu, dass das Blut deutlich weniger Sauerstoff transportiert - Menschen werden bewusstlos und ersticken schließlich, der Tod kommt weitgehend unbemerkt.