"Monolog eines Faschisten": Zuschauer stürmen Theater-Bühne und greifen Schauspieler an

Bochum - Bei einer Premiere am Schauspielhaus Bochum in Nordrhein-Westfalen ist es zu Tumulten und einem tätlichen Angriff auf einen Schauspieler auf der Bühne gekommen.

Das Schauspielhaus Bochum zeigte sich nach dem Vorfall bei der Premiere des Theaterstücks "zutiefst erschreckt". © Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Mehrere Zuschauer hatten zuvor bereits lautstark ihren Unmut über den gut zehnminütigen "Monolog eines Faschisten" geäußert, der zum Ende des Stücks "Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten" kommt. Schließlich hätten zwei Zuschauer versucht, Schauspieler Ole Lagerpusch (44) von der Bühne zu zerren, um den Monolog zu beenden, sagte ein Theatersprecher. "Es wurde handgreiflich."

Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Samstag bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Stücks in Bochum. Mehrere Medien hatten berichtet.

Das Stück des portugiesischen Autors Tiago Rodrigues (49) sei bereits in einigen anderen Ländern gezeigt worden und habe auch dort teils heftige Zuschauerreaktionen provoziert. "Aber es ist noch nie vorgekommen, dass Zuschauer den Schauspieler tatsächlich körperlich angegangen sind", sagte der Sprecher des Schauspielhauses.

In dem Schlussmonolog hält ein faschistischer Regierungschef eine Rede, die immer radikaler wird, Fremdenhass, Schwulenhass und Frauenfeindlichkeit bedient.