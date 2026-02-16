Satire am Limit: Düsseldorfer Karnevalswagen sorgen weltweit für Aufsehen

Düsseldorf - Dreimal Putin, zweimal Trump: Diesmal wurden die Düsseldorfer Rosenmontagswagen mit besonderer Spannung erwartet, weil Wagenbauer Jacques Tilly aktuell von der russischen Justiz verfolgt und mit einem Prozess überzogen wird.

Gleich mehrfach im Visier: Wladimir Putin (l.) und Donald Trump werden auf den Düsseldorfer Motivwagen drastisch karikiert. © Federico Gambarini/dpa

Dennoch ist das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin (73) gleich dreimal auf den 13 Motivwagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug vertreten: Einmal steuert er eine blaue Drohne mit der Aufschrift AfD.

Ein weiterer Motivwagen zeigt Donald Trump (79) und Putin, die Europa verspeisen. Der dritte Putin-Wagen nimmt die juristische Verfolgung Tillys ins Visier: Ein grimmig dreinschauender Putin spießt einen kleinen Karnevalsnarren mit dem Schwert auf.

Auch Donald Trump ist noch ein weiteres Mal präsent, mit seinem rechten Arm, der die Aufschrift der Spezialeinheit ICE trägt, schlägt er einer Jesus ähnlichen Figur ins Gesicht, die die Aufschrift "Liebe und Menschlichkeit" trägt.

Die bissig-satirischen politischen Motivwagen sind das Markenzeichen des Düsseldorfer Rosenmontagszugs. Fotos der Wagen von Karnevalswagenbauer Jacques Tilly gehen regelmäßig um die Welt.