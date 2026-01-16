Mutmaßlicher Hackerangriff legt Verwaltung von NRW-Stadt lahm

Ein mutmaßlicher Hackerangriff hat die Heinsberger Stadtverwaltung am Freitag lahmgelegt.

Von Petra Albers

Heinsberg - Ein mutmaßlicher Hackerangriff hat die Heinsberger Stadtverwaltung am Freitag lahmgelegt.

Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime hat Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Hackerangriffs eingeleitet. (Symbolbild)  © Philip Dulian/dpa

Es gebe eine technische Störung, vermutlich aufgrund eines Cyber-Angriffs, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit.

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Verwaltung seien daher bis auf weiteres nicht erreichbar.

Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) ist eingeschaltet.

"Wir haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagte ein Sprecher der bei der Kölner Staatsanwaltschaft angesiedelten Stelle auf dpa-Anfrage. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bisher nicht.

