Mutmaßlicher Hackerangriff legt Verwaltung von NRW-Stadt lahm

Heinsberg - Ein mutmaßlicher Hackerangriff hat die Heinsberger Stadtverwaltung am Freitag lahmgelegt.

Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime hat Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Hackerangriffs eingeleitet. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Es gebe eine technische Störung, vermutlich aufgrund eines Cyber-Angriffs, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit.

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Verwaltung seien daher bis auf weiteres nicht erreichbar.

Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) ist eingeschaltet.