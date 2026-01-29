Nach Busfahrt brutal attackiert: Frau schwer verletzt, Polizei sucht Täter

Wuppertal - Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Dienstagabend (27. Januar) in der Elberfelder Innenstadt sucht die Polizei dringend nach Zeugen .

Schwere Körperverletzung in Elberfeld: Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. (Symbolfoto) © © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 22 Uhr griff nach Angaben der Beamten ein Unbekannter eine Frau an, verletzte sie schwer im Gesicht und verschwand anschließend spurlos.

Zuvor hatten sich Täter und Opfer gemeinsam in der Buslinie 603 vom Wuppertaler Hauptbahnhof in Richtung Hochstraße befunden. Schon während der Fahrt bedrängte der Mann die 38-Jährige und ließ auch nach dem Aussteigen nicht locker.

An der Haltestelle Hochstraße/Marienstraße folgte er ihr in Richtung Küferstraße. Dort eskalierte die Situation plötzlich: Der Mann griff nach einem metallischen Gegenstand, warf ihn in Richtung der Frau und traf sie im Gesicht.

Die Wuppertalerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer nutzte die Situation zur Flucht. Er wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhaarig und mit dunkler Jacke bekleidet beschrieben.