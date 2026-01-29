Nach Explosion in Wohnhaus: Polizei geht von Arbeitsunfall aus

Bochum - Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Bochum vermutet die Polizei einen Unfall als Ursache.

Am Mittwochabend explodierte es in einem Wohnhaus in Bochum. Ein 81-jähriger Bewohner wurde lebensgefährlich verletzt. © Justin Brosch/dpa

Wie ein Sprecher mitteilte, gäbe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Vielmehr gehe die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der 81-jährige Bewohner bei Arbeiten im Keller die Verpuffung ausgelöst habe.

Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Am Mittwochabend hatten Anwohner die Explosion in dem Wohnhaus gemeldet.

Fensterscheiben waren dabei meterweit aus dem Gebäude geflogen und ein Feuer ausgebrochen.