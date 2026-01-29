Nach Explosion in Wohnhaus: Polizei geht von Arbeitsunfall aus
Von Paul Schiffgens
Bochum - Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Bochum vermutet die Polizei einen Unfall als Ursache.
Wie ein Sprecher mitteilte, gäbe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.
Vielmehr gehe die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der 81-jährige Bewohner bei Arbeiten im Keller die Verpuffung ausgelöst habe.
Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.
Am Mittwochabend hatten Anwohner die Explosion in dem Wohnhaus gemeldet.
Fensterscheiben waren dabei meterweit aus dem Gebäude geflogen und ein Feuer ausgebrochen.
81-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt
Der Bewohner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort befindet er sich auch weiterhin, so der Sprecher.
Das Gebäude ist unbewohnbar.
Titelfoto: Justin Brosch/dpa