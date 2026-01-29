 724

Nach Explosion in Wohnhaus: Polizei geht von Arbeitsunfall aus

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Bochum vermutet die Polizei einen Unfall als Ursache.

Von Paul Schiffgens

Bochum - Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Bochum vermutet die Polizei einen Unfall als Ursache.

Am Mittwochabend explodierte es in einem Wohnhaus in Bochum. Ein 81-jähriger Bewohner wurde lebensgefährlich verletzt.
Am Mittwochabend explodierte es in einem Wohnhaus in Bochum. Ein 81-jähriger Bewohner wurde lebensgefährlich verletzt.

Wie ein Sprecher mitteilte, gäbe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Vielmehr gehe die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der 81-jährige Bewohner bei Arbeiten im Keller die Verpuffung ausgelöst habe.

Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Am Mittwochabend hatten Anwohner die Explosion in dem Wohnhaus gemeldet.

Fensterscheiben waren dabei meterweit aus dem Gebäude geflogen und ein Feuer ausgebrochen.

81-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt

Der Bewohner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort befindet er sich auch weiterhin, so der Sprecher.

Das Gebäude ist unbewohnbar.

