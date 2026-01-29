Wintervergnügen im Sauerland dauert an: Warum Skifans jetzt besonders auf ihre Kosten kommen

Winterberg/Willingen - Dicke Schneepolster auf den Pisten, anhaltender Dauerfrost in den Bergen und immer wieder Schneefall: Der ausdauernde Winter beschert Skifahrern und Skifahrerinnen im Sauerland auch in der zweiten Saisonhälfte optimale Bedingungen.

Die meisten Lifte drehen sich in und um Winterberg und Willingen, außerdem gibt es Skigebiete bei Schmallenberg und Olpe. © Wolf von Dewitz/dpa

"Die Voraussetzungen für die nächsten Wochen könnten kaum besser sein", teilt die Wintersportarena Sauerland, der Zusammenschluss der Skiliftbetreiber in der Region, mit.

Vor dem Start in die nächste traditionelle Hochphase rund um Karneval und die Krokusferien der Niederländer gebe es ein breites Angebot in den Skigebieten. Die meisten Lifte drehen sich in und um Winterberg und Willingen, außerdem gibt es Skigebiete bei Schmallenberg und Olpe.

Die stabile Wetterlage, die auch die Chancen auf geöffnete, hoch gelegene Naturschneepisten und gespurte Loipen steigen lasse, komme genau zur rechten Zeit: Bereits mit den niedersächsischen Zeugnisferien werden vermehrt Gäste aus dem Nachbarbundesland erwartet.

Am kommenden Wochenende sollen dann bis zu 70 Lifte laufen.