Wintervergnügen im Sauerland dauert an: Warum Skifans jetzt besonders auf ihre Kosten kommen
Von Florentine Dame
Winterberg/Willingen - Dicke Schneepolster auf den Pisten, anhaltender Dauerfrost in den Bergen und immer wieder Schneefall: Der ausdauernde Winter beschert Skifahrern und Skifahrerinnen im Sauerland auch in der zweiten Saisonhälfte optimale Bedingungen.
"Die Voraussetzungen für die nächsten Wochen könnten kaum besser sein", teilt die Wintersportarena Sauerland, der Zusammenschluss der Skiliftbetreiber in der Region, mit.
Vor dem Start in die nächste traditionelle Hochphase rund um Karneval und die Krokusferien der Niederländer gebe es ein breites Angebot in den Skigebieten. Die meisten Lifte drehen sich in und um Winterberg und Willingen, außerdem gibt es Skigebiete bei Schmallenberg und Olpe.
Die stabile Wetterlage, die auch die Chancen auf geöffnete, hoch gelegene Naturschneepisten und gespurte Loipen steigen lasse, komme genau zur rechten Zeit: Bereits mit den niedersächsischen Zeugnisferien werden vermehrt Gäste aus dem Nachbarbundesland erwartet.
Am kommenden Wochenende sollen dann bis zu 70 Lifte laufen.
Skigebiete im Sauerland freuen sich auf gut besuchten Februar
Rund um Karneval zur Monatsmitte reisen dann auch viele Gäste an, die dem närrischen Trubel entfliehen wollen. Zusätzlich beginnen in den ersten niederländischen Provinzen die Krokusferien. "Die Skigebiete freuen sich auf einen gut besuchten Februar", so die Mitteilung weiter.
Nach der ersten Hochsaison in den Weihnachtsferien gilt der zweite Monat im Jahr traditionell als besonders wichtige Zeit für den Wintersporttourismus im Sauerland.
Dabei sei man bereits stark in die diesjährige Wintersaison gestartet, freuen sich die Skiliftbetreiber: Eine erste Kältephase Ende November ermöglichte eine ergiebige Schneeproduktion. Der nächste Kälteeinbruch um Weihnachten und natürlicher Schneefall zum Ende der Ferien bescherte den Gästen verbreitet gute alpine Wintersportangebote und stimmungsvolle Winteratmosphäre.
Mitte Januar liefen bis zu 90 Lifte. Langläufer konnten in der Spitze auf 300 gespurte Loipenkilometer zurückgreifen.
Titelfoto: Wolf von Dewitz/dpa