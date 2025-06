02.06.2025 17:54 Nach Flugzeugabsturz in Wohnhaus: Polizei bestätigt Identität der Toten

Am Samstag stürzte ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus am Niederrhein. Zwei Tage später gibt die Polizei die Identität der Todesopfer bekannt.

Von Alina Eultgem

Korschenbroich - Am Samstag stürzte ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus am Niederrhein. Zwei Tage später gibt die Polizei die Identität der Todesopfer bekannt. Alles in Kürze Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus am Niederrhein.

Zwei Tote: 71-jährige Pilotin und 84-jährige Hausbewohnerin.

Hausbewohner überlebt durch Flucht in Garage.

Pilotin hatte vor Absturz Motorprobleme gemeldet.

Wrack wird von BFU untersucht. Mehr anzeigen Das Bild, das sich den Beamten am Ort des Unglücks nach dem Flugzeugabsturz zeigte. © Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Zunächst war nur klar, dass die 71-jährige Pilotin und eine weitere, zunächst unidentifizierte Person bei dem Absturz ums Leben kamen. Am Montag bestätigte die Polizei, dass es sich bei der weiteren Person um die 84-jährige Hausbewohnerin handelt. Auch der Dackel der Bewohnerin kam bei dem Unglück ums Leben. Nordrhein-Westfalen Immer mehr Tote in Badesaison: Rettungsschwimmer warnen mehr denn je Der Ehemann der Hausbewohnerin konnte sich in letzter Sekunde in die Garage retten und wurde nur leicht verletzt. Hinweise auf Motorprobleme vor dem Absturz Das Haus des älteren Ehepaares brannte nach dem Flugzeugabsturz teilweise nieder und ist nun unbewohnbar. © Patrick Schüller Laut Angaben der Polizei hatte die Pilotin des Flugzeugs am Samstagmittag gegen 12 Uhr - kurz vor dem Unglück - über Probleme mit dem Motor geklagt. Ob das tatsächlich die Ursache für das dramatische Ereignis war, ist bislang unklar. Fest steht nur, dass die Pilotin der verunglückten Maschine über langjährige Flugerfahrung verfügte. Am Montag wurden die Aufräumarbeiten und Ermittlungen fortgesetzt. Dabei wurde das Wrack von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Augenschein genommen. Einige Flugzeugteile wurden zur weiteren Untersuchung nach Braunschweig gebracht. Nordrhein-Westfalen Eierhof aus NRW lieferte an Skandal-Schlachthof Unterstützt wurden die Arbeiten tatkräftig vom Technischen Hilfswerk (THW). Das betroffene Wohnhaus war nach dem tragischen Absturz teilweise in Brand geraten. Aktuell gilt das Gebäude als einsturzgefährdet.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss