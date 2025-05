Nach verheerendem Schulbrand: 1200 Schüler müssen jetzt täglich pendeln

Erkrath/Düsseldorf - Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Brand in einem Erkrather Schulkomplex geht für die 1200 Schülerinnen und Schüler der Präsenzunterricht wieder los. Doch dafür müssen sie wohl bis Februar 2026 täglich pendeln.

Alles in Kürze

Geplant ist, dass bis zu einem möglichen Neubau als weitere Zwischenlösung Unterrichtsräume in Containern in Erkrath entstehen.

Die Ersatzunterrichtsräume befinden sich nämlich in der Nachbarstadt Düsseldorf im ehemaligen Gebäudes des Schloss-Gymnasiums.

Der Erkrather Schulkomplex wurde bei dem Feuer komplett zerstört. © Oliver Berg/dpa

Am Übergangsstandort in Düsseldorf wollen Kommunalpolitiker beider Städte und NRW-Schulministerin Dorothee Feller (59, CDU) die Schülerinnen und Schüler aus Erkrath am Montag willkommen heißen.

Dort stehen nach dem bereits erfolgten Umzug des Schloss-Gymnasiums in ein neues Gebäude 45 Unterrichtsräume zur Verfügung. Nach den Sommerferien sollen es dann sogar 70 Räume sein.

Der verheerenden Brand in den zwei Schulen in Erkrath ist durch einen Kurzschluss in der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ausgelöst worden. Das hatte die Polizei zu dem Ergebnis ihrer Brandermittlungen mitgeteilt.

Vom Schuldach habe sich das Feuer dann innerhalb von wenigen Minuten ausgebreitet und schließlich zu einem Vollbrand der Schulen geführt.