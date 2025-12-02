Neue Olympia-Strategie: Köln soll für NRW das Ruder übernehmen

Düsseldorf - Auf der Tartanbahn der Leichtathletikhalle im Düsseldorfer Arena-Sportpark erklärte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) das angepasste Olympia-Bewerbungskonzept.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (l./50) neben Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (r./61), bei einer Pressekonferenz über Neuerungen des Bewerbungskonzepts für die olympischen und paralympischen Spiele. © Henning Kaiser/dpa

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beteiligter Städte und Kommunen standen demonstrativ mit Tennisschläger, Boxhandschuhen oder Basketball hinter ihm.

Auch Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD/61) war dabei. Seine Stadt rückt ins Zentrum der geplanten Bewerbung.

"Wir bewerben uns um Olympische und Paralympische Spiele mit Köln als Leading City", sagte CDU-Politiker Wüst und schob wenig später auch die klare Erklärung hinterher: Jede starke Mannschaft brauche einen "Captain, den man international auch nicht erklären muss".

Die Bekanntheit der rheinischen Metropole soll NRW nach vorn bringen. "Wir machen Deutschland und der Welt ein Angebot für die kompaktesten, nachhaltigsten und spektakulärsten Olympischen Spiele", sagte Wüst.

"Das stärkste Angebot für die Olympischen Spiele kommt von uns, kommt aus Nordrhein-Westfalen", sagte er selbstbewusst.