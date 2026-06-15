Nordbrücke gesperrt: Jetzt könnt Ihr in Bonn gratis Bus und Bahn fahren

Bonn - Nach der plötzlichen Sperrung der Bonner Nordbrücke ist der öffentliche Personennahverkehr in Bonn vorübergehend kostenlos.

Mit kostenlosen Bus- und Bahnfahrten will die Stadt die Auswirkungen der Brückensperrung abmildern. © Thomas Banneyer/dpa

Fahrten im Stadtgebiet mit Bussen, Straßen- und Stadtbahnen sind von Montag an bis Ende Juni ohne Fahrschein möglich, wie die Stadtwerke mitteilen.

Der Stadtrat hatte die Maßnahme am Donnerstag beschlossen. "Wir möchten ein Anreizsystem setzen, damit so viele Menschen wie irgendwie möglich den ÖPNV nutzen", sagte Oberbürgermeister Guido Deús (58, CDU).

Die Stadtwerke betonen jedoch, dass die Freifahrt nicht dazu berechtige, im Umland eine Fahrt ohne Fahrschein anzutreten - und auch regionale Züge der Deutschen Bahn und anderer Anbieter im Umkreis von Bonn seien ausgenommen.

Bestehende Abonnements würden allerdings nicht erstattet. Der Bürgermeister verwies auf die damit verbundenen Kosten:

"Wir können uns schon vieles von dem, was ich Ihnen hier sage, in unserer Finanzsituation eigentlich nicht leisten und machen es trotzdem", sagte er.