NRW-Bewerbung für Olympia: Das ist der aktuelle Stand von Köln & Co.

Köln - Eine Woche vor Abschluss der Bürgerentscheide zur möglichen NRW -Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 liegt die Beteiligung in den 17 beteiligten Städten aktuell durchschnittlich zwischen etwa 20 und 30 Prozent.

Per Briefwahl können die Einwohner von 17 NRW-Kommunen aktuell über eine mögliche Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 abstimmen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Spitzenreiter ist bislang das im Zentrum der Bewerbung stehende Köln mit einer Rücklaufquote von fast 34 Prozent, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ergab.

In Monheim am Rhein sind im Rathaus bereits ausgefüllte Unterlagen von einem Drittel der Wahlgerechtigkeiten eingetroffen. Leverkusen kommt derzeit auf knapp 31 Prozent Beteiligung, während sich in Dortmund und Düsseldorf jeweils rund 26 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt haben.

In Mönchengladbach liegt die Quote bei etwa 25 Prozent, in Essen bei 24 Prozent. Duisburg meldet aktuell eine Abstimmungsquote von 23,7 Prozent.

Schlusslichter sind derzeit Recklinghausen mit einer Rücklaufquote von circa 21,4 Prozent, Oberhausen mit knapp 20 Prozent sowie Herten mit 17,2 Prozent. In Bochum, Krefeld und Pulheim gibt es keine Zwischenstände. Aus Aachen, Gelsenkirchen und Wuppertal gab es keine Rückmeldungen zur Anfrage.