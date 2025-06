12.06.2025 10:33 NRW glänzt bei Städteranking 2025: Hier sind die Menschen am glücklichsten

Was macht uns eigentlich zufrieden in der Stadt, in der wir leben? Eine neue Studie hat genau das herausgefunden und siehe da: NRW liegt weit vorne.

Von Alina Eultgem

Krefeld/München - Was macht uns eigentlich zufrieden in der Stadt, in der wir leben? Eine neue Studie hat genau das herausgefunden und siehe da: NRW liegt weit vorne. Alles in Kürze NRW-Städte liegen vorn im SKL-Glücksatlas 2025

Krefeld landet auf Platz 2 unter Großstädten

Je kleiner die Stadt, desto größer oft das Lebensglück

Düsseldorf, Aachen und Münster punkten mit hoher Lebensqualität

Kassel holt sich den ersten Platz im Glücks-Ranking Mehr anzeigen Im Ranking der deutschen Großstädte mit den glücklichsten Bewohnern kommen gleich sechs Städte aus Nordrhein-Westfalen unter die Top Ten. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa Laut dem neuen SKL-Glücksatlas 2025 leben in gleich sechs Städten in Nordrhein-Westfalen besonders glückliche Menschen. Für das Ranking wurden zwischen Januar 2022 und April 2025 über 23.000 Menschen vom Institut für Demoskopie Allensbach befragt. Die Ergebnisse zeigen: je kleiner die Stadt, desto größer oft das Lebensglück. Nordrhein-Westfalen Im Kampf gegen Terrorismus: So soll Künstliche Intelligenz künftig in NRW helfen Der echte Überraschungshit kommt vom Niederrhein: Krefeld landet auf Platz 2 unter den 40 deutschen Großstädten mit über 200.000 Einwohnern. NRW-Städte ganz oben im Ranking Düsseldorf liegt hinter Krefeld auf Platz drei im Deutschlandweiten Ranking. (Archivbild) © Marcel Kusch/dpa Mönchengladbach (Platz 8) und Duisburg (Platz 10) machen das Glücks-Trio aus der westlichen Ruhrgebietsecke komplett. Ein echtes "Aha-Erlebnis", denn gerade hier sind Arbeitslosigkeit und geringe Durchschnittseinkommen keine Seltenheit. Die Studie zeigt: Es sind nicht zwangsläufig die Städte mit den besten Lebensbedingungen, in denen die Menschen auch am zufriedensten sind. Studienleiter Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg sagt dazu: "Entscheidend für ein hohes Lebensglück in einer Großstadt ist, wie gleichmäßig die Zufriedenheit verteilt ist." Nordrhein-Westfalen Hauswand-Crash kostet Menschenleben: Mutmaßliche Diebe verunglücken in Kreisverkehr Weitere NRW-Städte im Glücks-Modus sind Düsseldorf (Platz 3), Aachen (Platz 5) und Münster (Platz 6). Alle drei punkten mit hoher Lebensqualität, guter Infrastruktur und viel Grün. Etwas abgeschlagen, aber immerhin im Mittelfeld: Köln (Platz 24) und Dortmund direkt dahinter. Bundesweit holt sich den ersten Platz wie im Vorjahr Kassel. Ganz hinten rangiert hingegen Rostock, wo die Glücksschere besonders weit auseinandergeht.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa