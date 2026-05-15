Ist Geld das Tatmotiv? Hells Angel mit mehreren Schüssen hingerichtet

Wassenberg (Nordrhein-Westfalen) - Nach dem grausamen Attentat auf einen Mann in Wassenberg im Kreis Heinsberg ist das Tatmotiv weiterhin unklar. Doch jetzt ranken sich Gerüchte darum.

Nach dem Mord an einem Mann in Wassenberg (Nordrhein-Westfalen) gibt es Spekulationen um das Motiv. © Justin Brosch/dpa

Nach Angaben von "Bild" soll Hells Angel Ömer nämlich in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen sein und sich von einer niederländischen Clan-Familie mit marokkanischen Wurzeln 100.000 Euro geliehen haben.

Demnach soll das Geld für zwei ranghohe Mitglieder albanischer Herkunft seines Hells-Angels-Charter Mönchengladbach bestimmt gewesen sein.

Allerdings, so berichtet es "Bild", sollen die niederländischen Geldgeber auf der offenen Rechnung sitzen geblieben sein.

"Eine Mordkommission der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt mit Hochdruck. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden", erklärt hingegen eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen.

Dennoch herrsche im Umfeld des getöteten Rockers Aufruhr und es wachse die Angst. Daher seien viele aus dem Milieu auch nicht bereit, mit den Behörden zu sprechen.