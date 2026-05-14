Kurioses Einsatzfahrzeug: Feuerwehrauto transportierte früher Milch

Nürmbrecht - Vom Bauernhof zum Blaulicht-Einsatz: Eine Feuerwehr im Bergischen Land hat einen ehemaligen Milchlaster zu einem Tankwagen für ihre Einsätze umfunktioniert. Der Grund: Der Umbau spart viel Geld.

Die Feuerwehr Nürmbrecht löscht Brände mit einem alten Milchlaster. © Sascha Polke/Feuerwehr Nümbrecht/dpa

Statt mehr als 500.000 Euro für ein neues Fahrzeug ausgeben zu müssen, habe die Anschaffung des ehemaligen Milchwagens samt Umbau rund 300.000 Euro gekostet, sagte Sascha Polke von der Feuerwehr in Nümbrecht der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Es gebe zwar schon einige Beispiele für derartige Umbauten – insgesamt handle es sich aber doch noch um eine ungewöhnliche Maßnahme, sagte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr. "Davon gibt es nicht viele in Deutschland."

Der Laster habe einst im Dienst eines ortsansässigen Milchsammelunternehmers gestanden.

"Der ist von Bauernhof zu Bauernhof gefahren und hat die gemolkene Milch geholt", erklärte Polke. Irgendwann sei der Unternehmer dann auf die Feuerwehr zugegangen und habe gefragt, ob sie Interesse an dem Tanker habe.