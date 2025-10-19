NRW-Landtag in Trauer: FDP-Politiker Marc Lürbke (†48) stirbt nach Krebserkrankung

Düsseldorf/Paderborn - Der FDP -Landtagsabgeordnete Marc Lürbke ist nach kurzer, schwerer Krankheit mit 48 Jahren gestorben.

Marc Lürbke (†48) starb am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie die FDP-Fraktion mitteilte, starb ihr stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitischer Sprecher am Samstag.

Lürbke war seit 2012 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen. Der Vater von zwei Kindern lebte in Paderborn und war dort Kreisvorsitzender seiner Partei. Anfang September habe er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht, hieß es.

"Über viele Jahre hat Marc Lürbke sich mit einem klaren Fokus auf Rechtsstaatlichkeit, innere Sicherheit und individuelle Freiheit in der Landespolitik engagiert", erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Henning Höne.

Dabei habe Lürbke große Verdienste um Freiheit und Sicherheit in Nordrhein-Westfalen erworben. Sein Tod reiße eine tiefe Lücke.