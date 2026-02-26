Schulklassen, aufgepasst! Skigebiet Winterberg startet besondere Aktion
Von Florentine Dame
Winterberg - Zum Abschluss der Ski-Saison haben Schulklassen in Winterberg wieder die Möglichkeit auf ein exklusives Angebot.
Wie schon in den Vorjahren können sich die Klassen für kostenlose Tickets für das Skigebiet bewerben.
Lehrkräfte oder Begleitpersonen können sich über ein Anmeldeformular melden und erhalten je nach Verfügbarkeit einen Termin, teilte die Wintersport-Arena Sauerland mit.
Die Aktion startet zwischen dem 2. und dem 8. März im kleineren, anfängerfreundlichen Skikarussell Altastenberg. Für die Zeit ab dem 16. März werden dann Plätze für das große Skiliftkarussell Winterberg vergeben. Wer Ausrüstung braucht, bekomme Skier, Stöcke, Schuhe und Helme zum halben Preis.
Mit der Aktion wollen die Skiliftbetreiber Kindern und Jugendlichen unabhängig von den finanziellen Ressourcen der Eltern einen Zugang zum Wintersport ermöglichen - und damit in der ruhigeren Nachsaison vorhandene Kapazitäten sinnvoll einsetzen, hieß es in der Mitteilung.
Trotz aktuell milderer Temperaturen sei das Wetter trocken. Außerdem werden wieder kühlere Bedingungen erwartet, sodass es Hoffnung auf weiterhin gute Pistenbedingungen gebe.
Im vergangenen Jahr kam die Aktion gut an: Fast 1000 Schülerinnen und Schüler mitsamt Lehrpersonal meldeten sich an. Auch in diesem Jahr werde eine frühzeitige Anmeldung empfohlen, da die Plätze begrenzt seien.
Titelfoto: Wolf von Dewitz/dpa