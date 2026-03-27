Osterferien: Mit diesen Tipps vermeidet Ihr Chaos am Flughafen

Köln – Mit dem Start der Osterferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zieht es wieder Tausende Urlauber in die Sonne. Heißt: Am Flughafen Köln /Bonn wird es jetzt richtig voll. Damit Ihr nicht schon am Airport die Nerven verliert, gibt es hier die wichtigsten Tipps für einen entspannten Start.

Volle Terminals zum Ferienstart: Am Flughafen Köln/Bonn wird mit langen Wartezeiten gerechnet. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Die Bundespolizei rechnet auch in diesem Jahr wieder mit ordentlich Trubel zwischen den Abflügen. Längere Wartezeiten an der Sicherheitskontrollen sind also so gut wie garantiert.

Bedeutet: lieber etwas früher am Flughafen sein als hektisch zum Gate sprinten. Wer mit der Bahn anreist, sollte aktuell genau hinschauen: Rund um den Flughafen kommt es immer wieder zu Bauarbeiten mit Einschränkungen.

Vor allem nachts oder an einzelnen Tagen fallen Verbindungen teilweise aus oder werden durch Busse ersetzt. Betroffen sind unter anderem Linien wie RB26 oder S19 zwischen Köln Messe/Deutz und dem Flughafen.

Für die eigentlichen Osterferien gibt es zwar keine durchgehende Vollsperrung, aber: Fahrplanänderungen und längere Fahrzeiten sind weiterhin möglich.