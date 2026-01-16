Pendler brauchen starke Nerven: So viel Zeit frisst der Schienen-Ersatzverkehr

In NRW stehen viele Bauarbeiten im maroden Bahnnetz an. Doch bevor es besser wird, werden Pendler auf eine Geduldsprobe gestellt. Welche Alternativen gibt es?

Von Volker Danisch Düsseldorf - Bahnreisende und Pendler müssen bei großen Bauarbeiten auf ihrer Strecke erheblich mehr Zeit einplanen: Der Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der Straße benötigt in vielen Fällen die doppelte Zeit oder mehr als der ausfallende Zug, wie aus einer Analyse des Fahrgastverbandes Pro Bahn für ausgewählte Strecken im bevölkerungsreichsten Bundesland hervorgeht.

Dank des Schienenersatzverkehrs werden Pendler teilweise auf eine ziemliche Geduldsprobe gestellt. © Philip Dulian/dpa Aktuell gesperrt ist die Verbindung zwischen Aachen und Mönchengladbach, auch wegen des Neubaus eines Stellwerks. Nach Mönchengladbach benötigt der RE4 von Erkelenz aus, wenn er fährt, nur 12 Minuten. Der SEV benötigt hingegen 32 Minuten. "On top kommen bei Pendlern noch Verzögerungen durch Staus im Berufsverkehr dazu", sagt Thomas Probol, stellvertretender Vorsitzender Pro Bahn Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Am 6. Februar startet die Generalsanierung der besonders stark befahrenen Strecken Köln – Wuppertal – Hagen. Die Einschränkungen gelten auch für die Städte entlang der Achse, darunter Leverkusen, Leichlingen und Solingen, zählt Probol auf. Nordrhein-Westfalen Wahnsinnssumme! So viel Kohle möchte NRW für den Sport in die Hand nehmen "Hier wird über rund ein halbes Jahr hinweg immer wieder für fünf S-Bahnlinien und vier regionale Linien ein Ersatzverkehr eingerichtet, insgesamt acht Wochen lang", fasst er zusammen. Im restlichen Zeitraum seien die S7 und zwei regionale Linien betroffen.

Worauf müssen Bahnreisende noch achten?

Ein zusätzlicher Zeitverlust entsteht für Bahnpendler durch mehr benötigte Umsteige und relativ weite Wege zwischen der SEV-Haltestelle und dem Bahnhof. © Roberto Pfeil/dpa "Zwischen Wuppertal und Hagen zum Beispiel benötigt der Zug nur 23 Minuten, der SEV-Bus dagegen 52 Minuten. Von Wuppertal Hbf nach Düsseldorf Hbf fährt der Zug 21 Minuten, der Bus benötigt ganze 55 Minuten, ohne Stauzuschlag natürlich", rechnet er die Folgen für Fahrgäste vor. Auf dieser Strecke sind werktäglich Zehntausende Pendler betroffen. Ein zusätzlicher Zeitverlust entstehe durch mehr benötigte Umsteige und relativ weite Wege zwischen der SEV-Haltestelle und dem Bahnhof. "In Düsseldorf legt man locker über drei Minuten zurück", verdeutlicht Probol. Der Schienenersatzverkehr ist nach den Worten von Probol häufig nur ein Notnagel, da er schon planmäßig deutlich länger braucht als die zügige Zugfahrt. Nordrhein-Westfalen Keine Besserung in Sicht: Wohnungsmangel in NRW verschärft sich "Es gibt zu wenig Ausweichstrecken an Rhein und Ruhr. Mit diesen ließen sich intelligentere Ersatzkonzepte erstellen, die auch nicht so langsam wären wie der Bus", macht der Verbandsvertreter deutlich.

Welche Auswirkungen hat der SEV auf das Straßennetz?