Pendler-Strecke lahmgelegt: Ruhrtalbrücke auf der A52 gesperrt
Von Rolf Schraa
Essen/ Düsseldorf - Die viel befahrene Ruhrtalbrücke auf der A52 zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und Essen-Kettwig ist wegen Schäden voll gesperrt worden.
Das teilte die Autobahn GmbH mit. Wie lange die Sperrung dauert, solle am Mittwoch mitgeteilt werden, nachdem ein Fachunternehmen die Brücke begutachtet hat.
Die A52 ist eine zentrale Pendlerverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf. Es gehe nicht um Monate oder gar längere Zeiträume.
Die Schäden betreffen eine sogenannte Übergangskonstruktion. Diese Konstruktionen verbinden die Fahrbahn auf der Brücke mit der Fahrbahn auf festem Boden.
Die Brücke selbst sei unbeschädigt, sagte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft. Die defekte Verbindungskonstruktion lasse sich provisorisch abdecken und vermutlich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung weiter nutzen.
Eine Reparatur oder das Ersetzen des Teils sei eine Frage von Wochen, sobald das Ersatzteil eingetroffen sei.
Warum die Sperrung nötig war
Übergangskonstruktionen sind wegen der unterschiedlichen Gewichtsbelastung je nach Nutzung und wegen Witterungseinflüssen beweglich mit Stahl-Lamellen konstruiert und müssen ohnehin turnusmäßig ausgetauscht werden.
Bei der Ruhrtalbrücke habe ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Schäden im äußeren Bereich der Konstruktion entdeckt, sagte der Sprecher. Sicherheitshalber sei deshalb die Sperrung angeordnet worden.
Die Begutachtung solle am Mittwoch beginnen, sobald es hell wird.
