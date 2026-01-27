Pendler-Strecke lahmgelegt: Ruhrtalbrücke auf der A52 gesperrt

Essen/ Düsseldorf - Die viel befahrene Ruhrtalbrücke auf der A52 zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und Essen-Kettwig ist wegen Schäden voll gesperrt worden.

Vollsperrung auf der Ruhrtalbrücke: Wegen Schäden an einer Verbindungskonstruktion bleibt die wichtige Pendlerstrecke vorerst dicht. © Arnulf Stoffel/dpa

Das teilte die Autobahn GmbH mit. Wie lange die Sperrung dauert, solle am Mittwoch mitgeteilt werden, nachdem ein Fachunternehmen die Brücke begutachtet hat.

Die A52 ist eine zentrale Pendlerverbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf. Es gehe nicht um Monate oder gar längere Zeiträume.

Die Schäden betreffen eine sogenannte Übergangskonstruktion. Diese Konstruktionen verbinden die Fahrbahn auf der Brücke mit der Fahrbahn auf festem Boden.

Die Brücke selbst sei unbeschädigt, sagte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft. Die defekte Verbindungskonstruktion lasse sich provisorisch abdecken und vermutlich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung weiter nutzen.

Eine Reparatur oder das Ersetzen des Teils sei eine Frage von Wochen, sobald das Ersatzteil eingetroffen sei.