Regierungsbeben in NRW: Ministerin Paul tritt zurück

Die nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerin Josefine Paul (43, Grüne) hat ihren Rücktritt erklärt.

Von Dorothea Hülsmeier, Jonas-Erik Schmidt Düsseldorf - Die nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerin Josefine Paul (43, Grüne) hat ihren Rücktritt erklärt.

Josefine Paul (43, Grüne) führt das NRW-Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration seit den letzten Landtagswahlen im Jahr 2022. © Henning Kaiser/dpa Das hat die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren. Ihre Nachfolgerin im Amt soll die derzeitige Vorsitzende der Grünen-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Verena Schäffer (39), werden. Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration kündigte ein Pressestatement für 9.45 Uhr an. Paul war zuletzt im Zuge der Aufarbeitung des Terroranschlags von Solingen mit drei Toten unter Druck geraten. Ihr wurde eine schleppende Kommunikation vorgeworfen. Nordrhein-Westfalen Spektakulärer Juwelier-Raub: Brennendes Auto vor Geschäft zurückgelassen Nach dem überraschenden Auftauchen einer bisher unbekannten SMS der Grünen-Politikerin kurz nach dem islamistisch motivierten Anschlag hatten SPD und FDP Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) ein Ultimatum gestellt. Bis zum 30. Januar solle dem zuständigen Untersuchungsausschuss die gesamte dienstliche Chat-Kommunikation Pauls vom Anschlagswochenende vorgelegt werden.

Josefine Paul bemühte sich einen Tag nach Solingen-Anschlag um Hintergrundinformationen

Verena Schäffer (39, Grüne) soll Nachfolgerin von Josefine Paul werden. © Henning Kaiser/dpa Die Opposition wirft Paul vor, nach dem Terroranschlag mit drei Toten im August 2024 zwei Tage lang abgetaucht zu sein und nicht einmal auf eine Bitte um ein Telefonat von Innenminister Herbert Reul (CDU, 73) reagiert zu haben. Paul hatte sich am Samstag und Sonntag nach dem Anschlag auf einer Dienstreise in Frankreich aufgehalten. Erst vier Tage später war sie erstmals vor die Presse getreten. Vor einigen Tagen war indes bekannt geworden, dass sich Paul bereits am Tag nach dem Terroranschlag von Frankreich aus um Hintergrundinformationen zum gesuchten Verdächtigen bemüht hatte. Mit einer SMS hatte sie sich am Samstagabend um 21.14 Uhr auf Grundlage erster Pressemeldungen zu einer Durchsuchung in einer Geflüchtetenunterkunft erkundigt. Die Opposition kritisierte, dass diese SMS dem Untersuchungsausschuss bislang nicht vorgelegen habe. Nordrhein-Westfalen Riesige Rauchwolke: Zwei Betriebe bei Feuer-Inferno vernichtet Der inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilte Attentäter war ursprünglich ausreisepflichtig. Die Abschiebung scheiterte allerdings.

Auch Kita-Reform von Josefine Paul steht in der Kritik