Pfingsten trifft Rennfieber: Das steckt hinter den "Cologne Classic"

Köln - Das Pfingstwochenende wird zum Pflichttermin für alle Radfahrfans aus NRW . Zum 71. Mal findet das internationale Radrennen "Cologne Classic" in Longerich statt.

Gerade deswegen können sich die Besucher und Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder auf jede Menge Highlights freuen.

Die "Cologne Classic", früher unter dem Namen "Rund in Longerich" bekannt, gibt es seit 1952. Das Radrennen zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen in der Kölner Sportlandschaft .

Veranstalter ist auch in diesem Jahr wieder der Cologne Cycling Club.

Mit einem Kinder- und Bürgerfest sorgt das Sportevent für durchgehende Unterhaltung. (Symbolbild) © 123rf.com/eunika

Damit bei den Besuchern des Sportevents ja keine Langeweile aufkommt, ist am Samstag ab 12 Uhr ein buntes Kinder- und Bürgerfest geplant.

Gemeinsam mit dem Lino Club aus Köln-Lindweiler wird ein tolles Programm für Groß und Klein auf die Beine gestellt.

Für die Kids gibt’s jede Menge Action: ein Kinderfahrradrennen, Hüpfburg, Karussell, Dosenwerfen, Entenangeln, ein Zirkuszelt mit Spielen und betreutem Mitmachprogramm sowie Tanz- und Gesangsshows.

Auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz: Auf der Bühne gibt’s an beiden Tagen Livemusik und weitere Auftritte. Im Biergarten und an den vielen Ständen ist für das leibliche Wohl gesorgt – mit Imbissbuden, einem Weinstand, einer Cocktailbar und vielem mehr.

Los geht es am Pfingstsonntag um 11.30 Uhr auf der Longericher Hauptstraße mit einem Rennen für Inlineskater. Darauf folgen 17 weitere Radrennen in verschiedenen Altersklassen. Am Pfingstsonntag geht es bereits um 9 Uhr los. 21 Rennen stehen auf dem Programm. Das Rennen der Profis startet um 15.45 Uhr und führt über eine Distanz von 101,2 Kilometern.

Hier findet Ihr alle Informationen zur Anreise, den Parkmöglichkeiten vor Ort und wichtige Hinweise für Anwohner.