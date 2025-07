Rassistischer Anschlag auf Restaurant in Aachen: Ermittler gehen von Versicherungsbetrug aus

Aachen - Nach einem mutmaßlich vorgetäuschten rassistischen Brandanschlag auf ein indisches Restaurant in Aachen ( NRW ) hat die Polizei zwei Männer festgenommen.

Alles in Kürze

Den beiden Verdächtigen wird vorgeworfen, ihr Restaurant in Aachen zerstört zu haben, um Geld von ihrer Versicherung zu kassieren. (Symbolbild) © 123RF/topntp

Die Ermittler werfen dem Geschäftsführer und seinem Bruder Versicherungsbetrug vor. Sie sitzen demnach unter anderem wegen versuchten Mordes, schwerer Brandstiftung, Vortäuschen einer Straftat und Versicherungsmissbrauchs in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Beschuldigten am 26. Juni dieses Jahres am frühen Morgen in das mit ihrem Vater gemeinsam betriebenen Restaurant gegangen sein.

Dort sollen sie mit roter Farbe der rechtsextremen Szene zugeordnete Zahlen und Symbole auf Boden, Wände und Möbel gesprüht haben. Außerdem zündeten sie einen Gebetsteppich und einen Stuhl an, wie es hieß.

Laut den Ermittlungen wollten sie so den Eindruck eines rassistisch motivierten Anschlags vortäuschen. Anschließend seien die beiden geflüchtet.