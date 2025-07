"Alles war gebucht": Samira Yavuz kämpft mit geplatztem Hochzeitstraum

Regensburg - Während Samira Yavuz (31) die bittere Trennung von Serkan (32) mittlerweile gut verkraftet, gibt es eine Sache, die ihr noch immer schwer auf der Seele liegt: Am 14. August hätten sie und ihr Ex offiziell geheiratet.

Samira Yavuz (31) greift in ihrem Podcast "Main Character Mode" immer wieder Themen auf, die sie emotional beschäftigen - darunter auch die geplatzte Hochzeit mit Ex-Mann Serkan (32). © Instagram Screenshot/ Samira Yavuz

In ihrem Podcast "Main Character Mode" lässt Samira die Fans regelmäßig an ihrem Gefühlschaos teilhaben.

"Eigentlich wären wir in einem Monat auf Mallorca gewesen, in dieser tollen Location, die schon gebucht war. Das Essen war gebucht, die Band war gebucht, mit allem Drum und Dran, und wir hätten dort noch mal offiziell geheiratet", erzählt sie in der neuesten Folge.

Der Gedanke daran mache sie fertig - vor allem, wenn sie auf Social Media andere Menschen bei solchen Glücksmomenten sieht.

Da habe sie dann "auch manchmal harte Hass-Momente", ganz egal wie sehr sie die Menschen eigentlich mag.