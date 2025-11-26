Rekordetat in NRW? Landtag debattiert drei Tage lang über Haushalt

Düsseldorf - Im nordrhein-westfälischen Landtag beginnt am Mittwoch (10 Uhr) eine dreitägige Marathondebatte über den Haushaltsentwurf 2026 der schwarz-grünen Landesregierung.

Der Landtag in NRW startet am Mittwoch seine dreitägige Debatte über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2026. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Bei der zweiten Lesung des Haushaltsgesetzes debattiert das Plenum auch über die Einzelpläne der Ministerien.

Bessere Steuerprognosen und der neue Infrastrukturplan auf Basis des Sondervermögens des Bundes haben der schwarz-grünen Landesregierung mehr Spielraum verschafft.

Erneut ist ein Rekordetat für kommendes Jahr mit Ausgaben in Höhe von 112,3 Milliarden Euro geplant. Das sind 6,8 Milliarden Euro mehr als im Haushalt des laufenden Jahres.

Dennoch wird an vielen Stellen auch gespart. Die abschließende dritte Lesung des Haushalts ist für Mitte Dezember geplant.