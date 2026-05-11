Rettungseinsatz im Wald: Bruchpilot aus Baumkrone befreit

Olsberg - Im Zuge eines Gleitschirmflug-Wettbewerbs in Nordrhein-Westfalen musste ein Mann (42) nach einer Bruchlandung aus einer Baumkrone gerettet werden.

Per Leiter kletterte die Bergwacht zu dem Gleitschirm-Piloten hinauf. © Freiwillige Feuerwehr Olsberg

Am Sonntag, dem letzten Tag des "NRW Cup" im Sauerland, war der 42-Jährige gemeinsam mit rund 100 weiteren Gleitschirmfliegern gestartet. Auf dem Boden landete er nach seinem Flug mit dem Paragleiter aber erst mal nicht.

Stattdessen endete sein Flug am Abend, gegen 18.15 Uhr, in einer Baumkrone nahe der Kleinstadt Olsberg im Hochsauerlandkreis, wie die Freiwillige Feuerwehr am Montag mitteilte.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergwacht und Rettungsdienst eilten daraufhin zu dem Waldstück, um den Mann aus seiner misslichen Lage in etwa 25 Metern Höhe zu befreien.

Dafür erklomm ein Bergretter den Baum zunächst mit einer Leiter und kämpfte sich dann mit einem Steigeisen weiter durchs Geäst, hoch zum Bruchpiloten.