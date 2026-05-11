Hilfe kommt schneller: Polizei kann Notruf jetzt per Handy orten

Düsseldorf - Die Polizei in NRW kann jetzt bei einem Notruf den Standort des Anrufers bestimmen, um schneller helfen zu können.

Bei einem Notruf kann die Polizei in NRW den Standort des Anrufers jetzt automatisch per Smartphone-Technologie ermitteln. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Technische Grundlage ist nach Angaben des zuständigen Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste die sogenannte Advanced Mobile Location-Technologie, die in modernen Smartphones integriert ist.

Die Polizeileitstellen in Nordrhein-Westfalen beteiligen sich nach Angaben des Landesamtes seit Kurzem an einem bundesweiten Pilotbetrieb.

Bei eingehenden Notrufen können die Leitstellen demnach bei konkreter Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person die Standortdaten des Anrufers abrufen.

Auch bei der Verfolgung von Straftaten könne die automatische Standortübermittlung hilfreich sein, hieß es.