Im Suff: Bahnhof-Beißer bricht Polizeibeamten den Finger!
Essen - Ein randalierender Trunkenbold (25) hat einem Polizeibeamten mit einem bösen Biss den Finger gebrochen.
Der 25-Jährige mit rund zwei Promille auf dem Kessel hatte am Samstagabend im Hauptbahnhof Essen für Ärger gesorgt.
Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, hatten Mitarbeiter eines dortigen Restaurants gegen 18.10 Uhr Hilfe von der Staatsgewalt angefordert, da der Mann die Filiale trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte.
Der anschließende Gang zur Wache entwickelte sich daraufhin zu einer wahren Tortur, da der 25-Jährige massiven Widerstand leistete.
Nachdem der aggressive Suffkopf im Geleit der Polizeibeamten zunächst nur wüste Beleidigungen um sich gespuckt hatte, musste er direkt vor der Eingangstür laut Polizeiangaben zu Boden gebracht werden. Dabei biss er einem der Einsatzkräfte in den Finger.
Diagnose: Fingerbruch!
Der Polizist setzte sich daraufhin selbst mit Gewalt zur Wehr, unter "massivem Kraftaufwand" konnten seine Kollegen den Angreifer dann schließlich fixieren und ihm Handschellen anlegen.
Während der verletzte Beamte seinen Dienst daraufhin abbrechen musste, wurde der berauschte Beißer in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch ermittelt.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa