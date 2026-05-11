Lange Staus vor Himmelfahrt erwartet: Diese Zeiten solltet Ihr meiden

Köln - Vor dem langen Himmelfahrtswochenende erwartet der ADAC in dieser Woche einen der staureichsten Tage des Jahres. Am Mittwoch brauchen Kurzurlauber und Pendler absehbar viel Geduld auf den Autobahnen, teilte der Verkehrsclub mit.

Vor dem langen Himmelfahrtswochenende dürfte es auf den Autobahnen in NRW wieder besonders voll werden. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Im vergangenen Jahr erreichten die Staus auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen am Mittwoch vor Himmelfahrt den Jahreshöchstwert mit 1878 Kilometern. Selbst zum Start in die Sommerferien gab es nicht so viel Verkehr wie vor dem Himmelfahrtswochenende.

Besonders heftig wird es absehbar am Nachmittag, wenn die ersten Wochenend-Urlauber und die Pendler gleichzeitig auf den Straßen sind.

"Zwischen 13 und 18 Uhr rechnen wir vor allem im Großraum Köln und im Ruhrgebiet mit massiven Verkehrsstörungen", sagte der Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein, Roman Suthold.

"Wer die große Stauwelle umgehen möchte, der sollte erst am Mittwochabend oder am Donnerstag losfahren."

Zwar erwartet der ADAC auch am Donnerstagvormittag noch ein erhöhtes Staupotenzial - allerdings werde es dann längst nicht mehr so voll auf den Autobahnen sein wie am Mittwoch. Außerdem dürfen Lastwagen wegen des Feiertags nur mit Ausnahmegenehmigung fahren.