Riesige Rauchwolke: Zwei Betriebe bei Feuer-Inferno vernichtet

Minden - Ein riesiges Flammenmeer hat eine Autowerkstatt und eine Druckerei in Nordrhein-Westfalen verschlungen.

Der Großbrand war in der Nacht auf Sonntag in einem Hallenkomplex in NRW ausgebrochen. © Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke

Der Großbrand war in der Nacht auf Sonntag in einem Hallenkomplex in Minden ausgebrochen, wie die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke am Sonntag mitteilte.

Im Zuge des Feuers wurden eine dort ansässige Werkstatt sowie ein Druckerei-Betrieb vollständig zerstört.

Als die Kameraden der Feuerwehr gegen 3.40 Uhr am Brandherd eintrafen, stieg bereits eine riesige Rauchwolke in den Nachthimmel auf.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag des Folgetags an. Ein Kamerad der Feuerwehr erlitt im Zuge des Einsatzes zudem leichte Verletzungen.

Mehrere Anwohner an der angrenzenden Hahler Straße mussten zwischenzeitlich evakuiert werden.