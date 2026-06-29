Sommer-Hitze legt Autos lahm: ADAC meldet 20 Prozent mehr Einsätze

Köln - Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke haben in Nordrhein-Westfalen laut ADAC einen deutlichen Anstieg der Autopannen verursacht.

Die Hitzewelle hat vielen Autos zugesetzt: Der ADAC musste in NRW deutlich häufiger zu Pannen ausrücken. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

In der vergangenen Woche seien die ADAC-Pannenhelfer und Mobilitätspartner von Montag bis Sonntag fast 21.500 Mal im Einsatz gewesen, teilte der ADAC in Köln mit.

Das waren demnach 20 Prozent mehr Pannen als in der Woche vom 8. bis zum 14. Juni.

"Sowohl extreme Kälte als auch extreme Hitze bringt das eine oder andere Fahrzeug an die Belastungsgrenze", sagte ein ADAC-Sprecher.