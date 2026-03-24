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Schiff rammt Brücke im Neusser Hafen: Zwei Container landen im Rhein, weitere drohen zu fallen

Großeinsatz im Neusser Hafen: Ein Schiff hat am Dienstagvormittag eine Hubbrücke gerammt. Zwei mutmaßlich leere Container sind daraufhin in den Rhein gefallen.

Von Jonas Reihl

Neuss - Großeinsatz im Neusser Hafen: Ein Schiff hat am Dienstagvormittag eine Hubbrücke gerammt. Zwei mutmaßlich leere Container sind daraufhin in den Rhein gefallen.

Warum das Containerschiff die Brücke gerammt hat, ist noch unklar.
Warum das Containerschiff die Brücke gerammt hat, ist noch unklar.  © Jan Ohmen

Der Vorfall habe sich gegen 10 Uhr aus bislang noch unklarer Ursache ereignet, wie eine Sprecherin der zuständigen Wasserschutzpolizei Dusiburg auf Nachfrage von TAG24 mitgeteilt hat.

Demnach laufe der Einsatz aktuell noch auf Hochtouren. Geplant sei, die Brücke im Laufe des Nachmittags anzuheben, um die Lage zu sichern.

Weil sich einige Container auf dem Schiff allerdings noch in Schieflage befinden und durch die Hubbrücke gestützt werden, wird erwartet, dass bei der Aktion noch weitere Behälter ins Wasser stürzen werden.

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Ein Kranschiff stehe allerdings schon im Hafen bereit, um die Container zu sichern bzw. aus dem Rhein zu bergen, führt die Sprecherin aus.

Durch den Aufprall wurden mehrere Container verschoben.
Durch den Aufprall wurden mehrere Container verschoben.  © Jan Ohmen
Mindestens zwei mutmaßlich leere Behälter landeten im Rhein.
Mindestens zwei mutmaßlich leere Behälter landeten im Rhein.  © Jan Ohmen

Im Einsatz sind mehrere Rettungsboote von Wasserwacht, Polizei und Feuerwehr. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der aus der Luft nach potenziellen Wasserverschmutzungen Ausschau gehalten hat. Nachdem jedoch keine Verunreinigungen festgestellt werden konnten, zog der Helikopter wieder ab.

Titelfoto: Jan Ohmen

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