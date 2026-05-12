Weniger Kunden für Vodafone: Konzern sagt Nein zu "Billig-Tarifen"

Düsseldorf - Der Kundenschwund beim Telekommunikationsanbieter Vodafone Deutschland setzt sich fort.

Bei Vodafone steigen die Einnahmen trotz weniger Kunden leicht an. (Symbolbild) © Wolf von Dewitz/dpa

Wie die Firma in Düsseldorf bekanntgab, sank die Anzahl der Festnetz-Internetkunden im Jahresauftakt-Quartal um 90.000 auf rund 9,9 Millionen.

Auch im Mobilfunk sieht es nicht besser aus: Bei Vodafone selbst sowie den Zweitmarken SIMon und Otelo ging es um rund 77.000 Verträge nach unten – auf etwa 28,8 Millionen Kunden.

"Billig ist Trumpf" gilt in der Branche offenbar immer mehr, viele Anbieter locken mit aggressiven Rabatten. Vodafone zieht aber bewusst nicht komplett mit.

"Wir setzen nicht auf Neukunden um jeden Preis", sagte Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot. Die Folge: weniger neue Kunden, aber stabilere Preise.