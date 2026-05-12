Bestechungsaffäre in JVA Euskirchen: Konnten Häftlinge Schmiermittel-Abo abschließen?

Düsseldorf/Euskirchen - Die bisherigen Ermittlungen wegen eines Bestechungsverdachts in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Euskirchen legen eine erstaunliche Palette illegaler Vergünstigungen für Häftlinge nahe.

Über 200 Polizeibeamte waren am vergangenen Freitag im Einsatz um unter anderem die JVA Euskirchen zu durchsuchen. © Thomas Banneyer/dpa

Unter anderem soll es Gefangenen dort möglich gewesen sein, gegen monatliche Zahlungen an Bedienstete Abos zu buchen, um vor Kontrollen in der JVA gewarnt zu werden. Das berichtete der Abteilungsleiter der Strafrechtsabteilung des NRW-Justizministeriums, Ulrich Stein-Visarius, im Rechtsausschuss des Landtags.

Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Gefängnismitarbeitern hatten rund 210 Einsatzkräfte am vergangenen Freitag Teile der JVA, ein zugehöriges Büro im Amtsgericht sowie acht Wohnungen in den Kreisen Euskirchen, Ahrweiler und Rhein-Erft sowie in Leverkusen durchsucht.

Die Ermittlungen richteten sich gegen acht Bedienstete der JVA Euskirchen, die im Verdacht stünden, als Gegenleistung für das Gewähren von Hafterleichterungen Vorteile angenommen zu haben, sagte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (56, CDU). Ermittelt werde zudem gegen drei ehemals dort inhaftierte Männer.

Ein erster Verdacht hatte sich bereits 2022 ergeben. Wegen der zunehmenden Komplexität der Ermittlungen sei in diesem Frühjahr eine besondere Einheit im Polizeipräsidium Bonn eingerichtet worden, berichtete Stein-Visarius.

Nach und nach hätten sich Hinweise auf weitere Korruptionsmuster ergeben, "die auf eine unter den Beteiligten organisierte Struktur und Begehungsweise hindeuteten", sagte er unter Bezugnahme auf einen Bericht der leitenden Oberstaatsanwältin in Bonn.