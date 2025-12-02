Schleuser-Affäre erschüttert Solingen: Beigeordneter suspendiert

Solingen/Düsseldorf - Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Solinger Beigeordneten für Recht und Ordnung laut einer Mitteilung der Stadt vorläufig suspendiert.

Das Rathaus in Solingen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Solinger Beigeordneten für Recht und Ordnung laut einer Mitteilung der Stadt vorläufig suspendiert. (Archivbild) © Gianni Gattus/TNN/dpa

Hintergrund sind demnach die seit 2024 laufenden disziplinarrechtlichen Ermittlungen der Kommunalaufsicht im Zuge der sogenannten Schleuser-Affäre.

"Im gleichen Sachverhalt hat die Stadt Solingen einen weiteren leitenden Mitarbeitenden vorläufig vom Dienst freigestellt. Anlass dafür sind von der Bezirksregierung bereitgestellte Informationen", hieß es in der Mitteilung vom Dienstag.

Die Verwaltung habe das Ziel, den Sachverhalt gründlich und transparent aufzuarbeiten. "Dabei wahrt die Stadt die Persönlichkeitsrechte Betroffener und arbeitet im Einklang mit den laufenden Ermittlungen anderer Behörden."

"Die disziplinarischen Maßnahmen sind losgelöst von den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen", heißt es weiter.