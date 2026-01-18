Millionen-Sanierung nach Flut: Schüler kehren in ihre Schule zurück

Eschweiler - Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe können die Schüler und Lehrer der Realschule in Eschweiler bei Aachen zurück in ihr Gebäude.

Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe öffnet die Realschule Patternhof wieder. © Oliver Berg/dpa

Am Montag soll der Unterricht in der sanierten Schule starten, wie die Stadt mitteilte. "Das ist für die Schulgemeinschaft natürlich ein ganz besonderer Tag", sagte ein Sprecher. Derzeit besuchen knapp 770 Schülerinnen und Schüler die Realschule Patternhof.

Die Schule war bei der Jahrhundertflut im Juli 2021 schwer beschädigt worden. Die Sanierung gestaltete sich aufwendig, manche Bereiche mussten laut Stadt bis in den Rohbauzustand zurückversetzt werden.

Die Kosten beliefen sich auf 24,5 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Wiederaufbauplan von Bund und Land.

Während der Sanierung zog die Schule zunächst in ein Schulgebäude in Würselen um. Seit 2023 fand der Unterricht in Containern statt.

Nun kann der gesamte Schulbetrieb im Stammgebäude starten. Einzelne Bauabschnitte sollen noch bis Mitte des Jahres fertiggestellt werden.