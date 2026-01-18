Millionen-Sanierung nach Flut: Schüler kehren in ihre Schule zurück
Von Petra Albers
Eschweiler - Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe können die Schüler und Lehrer der Realschule in Eschweiler bei Aachen zurück in ihr Gebäude.
Am Montag soll der Unterricht in der sanierten Schule starten, wie die Stadt mitteilte. "Das ist für die Schulgemeinschaft natürlich ein ganz besonderer Tag", sagte ein Sprecher. Derzeit besuchen knapp 770 Schülerinnen und Schüler die Realschule Patternhof.
Die Schule war bei der Jahrhundertflut im Juli 2021 schwer beschädigt worden. Die Sanierung gestaltete sich aufwendig, manche Bereiche mussten laut Stadt bis in den Rohbauzustand zurückversetzt werden.
Die Kosten beliefen sich auf 24,5 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Wiederaufbauplan von Bund und Land.
Während der Sanierung zog die Schule zunächst in ein Schulgebäude in Würselen um. Seit 2023 fand der Unterricht in Containern statt.
Nun kann der gesamte Schulbetrieb im Stammgebäude starten. Einzelne Bauabschnitte sollen noch bis Mitte des Jahres fertiggestellt werden.
Moderne Schule nach der Flut, doch die Erinnerungen bleiben
Im Zuge der Sanierung sei das Gebäude für neue pädagogische Konzepte modernisiert worden, berichtete die Stadt. So sei die Bibliothek zu einem offenen Lernort geworden und die Naturwissenschaftsräume seien komplett umgestaltet worden.
Die 60.000-Einwohner-Stadt Eschweiler am Flüsschen Inde war von der Flut stark betroffen. Unter anderem wurde damals in einer dramatischen Rettungsaktion ein Krankenhaus mit 300 Patienten evakuiert, das durch das Wasser komplett lahmgelegt worden war.
Bei der Hochwasser-Katastrophe starben mehr als 180 Menschen. In Nordrhein-Westfalen gab es 49 Todesopfer.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa