Schock nach Karnevalsparty: Mordkommission übernimmt Ermittlungen
Von Frank Christiansen
Grefrath - Nach einer Karnevalsfeier im niederrheinischen Grefrath ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden.
Die Polizei in Viersen geht von einem versuchten Tötungsverbrechen aus.
Die Tat habe sich den Angaben der Ordnungshüter zufolge kurz vor Mitternacht ereignet.
Aus ermittlungstaktischen Gründen könne derzeit nicht mehr mitgeteilt werden.
Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Mönchengladbach führe die Ermittlungen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa