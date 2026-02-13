Schock nach Karnevalsparty: Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Nach einer Karnevalsfeier im niederrheinischen Grefrath ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden.

Von Frank Christiansen

Nach einer Karnevalsfeier in Grefrath ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsverbrechens. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Die Polizei in Viersen geht von einem versuchten Tötungsverbrechen aus.

Die Tat habe sich den Angaben der Ordnungshüter zufolge kurz vor Mitternacht ereignet.



Aus ermittlungstaktischen Gründen könne derzeit nicht mehr mitgeteilt werden.

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Mönchengladbach führe die Ermittlungen.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

