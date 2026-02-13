Schock nach Karnevalsparty: Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Grefrath - Nach einer Karnevalsfeier im niederrheinischen Grefrath ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden.

Nach einer Karnevalsfeier in Grefrath ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsverbrechens. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Polizei in Viersen geht von einem versuchten Tötungsverbrechen aus.

Die Tat habe sich den Angaben der Ordnungshüter zufolge kurz vor Mitternacht ereignet.





