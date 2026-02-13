Gegen Wohnungsnot: Aachen bekommt sein erstes Azubiwohnheim

Aachen - Bezahlbarer Wohnraum ist für viele Auszubildende in NRW Mangelware. Jetzt entsteht direkt am Hauptbahnhof in Aachen ein eigenes Wohnheim nur für Azubis.

Das neue Azubiwohnheim in Aachen bietet 112 Plätze zu vergleichsweise günstigen Konditionen. (Symbolfotos) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie der WDR berichtet, reagieren mehrere Institutionen in Aachen damit auf ein Problem, das viele junge Menschen in der Ausbildung kennen: Die Mieten sind hoch, freie Wohnungen rar und das Pendeln aus dem Umland kostet Zeit und Nerven.

Für Studierende gibt es seit Jahren spezielle Wohnheime, für Azubis bislang nicht. Genau das soll sich jetzt ändern.

Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof entsteht das erste Aachener Wohnheim speziell für Auszubildende. Hinter dem Projekt stehen unter anderem die Handwerkskammer Aachen, die Industrie- und Handelskammer sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Geplant sind 112 Studio-Apartments, rund 23 Quadratmeter groß. Zusätzlich soll es im Erdgeschoss einen großen Gemeinschaftsraum geben.