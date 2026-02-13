Gegen Wohnungsnot: Aachen bekommt sein erstes Azubiwohnheim
Aachen - Bezahlbarer Wohnraum ist für viele Auszubildende in NRW Mangelware. Jetzt entsteht direkt am Hauptbahnhof in Aachen ein eigenes Wohnheim nur für Azubis.
Wie der WDR berichtet, reagieren mehrere Institutionen in Aachen damit auf ein Problem, das viele junge Menschen in der Ausbildung kennen: Die Mieten sind hoch, freie Wohnungen rar und das Pendeln aus dem Umland kostet Zeit und Nerven.
Für Studierende gibt es seit Jahren spezielle Wohnheime, für Azubis bislang nicht. Genau das soll sich jetzt ändern.
Direkt gegenüber vom Hauptbahnhof entsteht das erste Aachener Wohnheim speziell für Auszubildende. Hinter dem Projekt stehen unter anderem die Handwerkskammer Aachen, die Industrie- und Handelskammer sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund.
Geplant sind 112 Studio-Apartments, rund 23 Quadratmeter groß. Zusätzlich soll es im Erdgeschoss einen großen Gemeinschaftsraum geben.
So viel kostet ein Azubi-Apartment in Aachen
Die Miete liegt bei 375 Euro im Monat inklusive Strom und Nebenkosten. Gerade für Azubis mit vergleichsweise geringer Ausbildungsvergütung ist das ein entscheidender Punkt.
Einziehen darf, wer einen Ausbildungsvertrag in Aachen hat und schuldenfrei ist. Bewerbungen sind noch bis Ende Februar möglich. Ein Teil der Wohnungen ist außerdem für Menschen mit Wohnberechtigungsschein vorgesehen.
Das Wohnheim gilt als Pilotprojekt. Schon jetzt gehen die Initiatoren davon aus, dass der Bedarf deutlich höher ist, als die 112 Plätze abdecken können.
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewoge plant deshalb weitere Häuser dieser Art. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sollen bereits im April einziehen können.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa